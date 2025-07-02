Спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших при атаке ВСУ на Ижевск

Спецборт МЧС доставил в Москву пострадавших при атаке дронов ВСУ на Ижевск. В столицу привезли шесть человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что пострадавших доставили санитарным рейсом.

«В полете их сопровождали врачи отряда „Центроспас“ МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и специалисты Минздрава России», — отметили в пресс-службе.

Украинские беспилотники атаковали одно из ижевских промышленных предприятий утром 1 июля. Три человека погибли, 35 госпитализировали, состояние шести раненых оценивалось как тяжелое.

Правительство Удмуртии сообщило о выплатах семьям погибших и пострадавших. В республике также отменили запланированные на 1 и 2 июля массовые мероприятия.