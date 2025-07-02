Оплата натурой. В Таиланде девушка предложила таксисту секс вместо денег

В Таиланде 23-летняя местная жительница предложила водителю мототакси заняться сексом вместо того, заплатить ему 40 батов (около 100 рублей) за проезд. Таксист отказался и вызвал полицию, сообщило издание Bangkok Post .

Необычное происшествие произошло 26 июня в городе Удонтхани. Водитель мототакси рассказал полицейским, что пассажирка отказалась платить за проезд, заявив, что у нее нет денег. Потом она убежала в общежитие.

Позже девушка попыталась заманить его в свой номер в общежитии, предложив заняться сексом в качестве оплаты. Таксист отказался и вызвал полицию.

Деньги за проезд он все-таки получил, но заплатил ему мужчина, вышедший из общежития. Как выяснилось, тот просто пожалел незнакомую ему девушку.

Полицейские опросили всех участников происшествия. Пассажирка объяснила, что предложила таксисту заняться сексом, так как одинока и просто хотела пообщаться.

Полиция отвезла девушку к ее 72-летней бабушке. Женщина рассказала, что внучка страдает от психического расстройства, возникшего из-за употребления наркотиков.