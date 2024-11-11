Выстрелившего в участницу московского квеста аниматора уволили

Агрегатор «Мир квестов» организовал проверку проходящей в Москве интерактивной игры «Последняя экскурсия», во время которой аниматор выстрелил в лицо одной из участниц. Нарушившего правила безопасности сотрудника уже уволили. Об этом 360.ru сообщила PR-директор агрегатора «Мир Квестов» Анастасия Недумова.

Организатор квестов рассказал, что работник задействовал свой собственный реквизит, который запрещен на квесте, уточнила PR-директор. В результате ЧП пострадала девушка. Сейчас она находится в нормальном состоянии, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«После этого организаторы были на связи с игроками и предложили компенсировать расходы, которые понесли игроки в связи с некачественно предоставленной услугой», — отметила Недумова.

Представитель «Мира квестов» подчеркнула, что организатор не снимает с себя ответственности за произошедшее, а игроки всегда могут связаться с ним. В этот же день он дал объяснения полиции, а участники игры отказались от претензий.

Агрегатор начал дополнительную проверку, в рамках которой отправит на проект «тайных покупателей». Он продолжит сотрудничать с организатором квестов только после того, как убедится в урегулировании ситуации.

«На данный момент мы отключили возможность забронировать игру через нашу площадку», — подчеркнула представитель «Мира квестов».

Ранее подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов рассказал, что сотрудник квеста выстрелил в студентку из газового или шумового пистолета. Чтобы использовать такое оружие, не нужна лицензия, объяснил эксперт.