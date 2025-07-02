Президент Украины Владимир Зеленский намеренно выбрал тактику по срыву мирного урегулирования конфликта. Ему важно всеми способами сохранить свою власть, заявил аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Украина проигрывает уже больше года. Каждый раз, когда есть возможность провести переговоры, она совершает неожиданные атаки на территории России», — отметил он.

Эксперт добавил, что украинский президент часто совершает так называемые туры по выпрашиванию денег. Такая формула позволяет Зеленскому сохранить власть, ведь его уже давно должны были заменить тем, кто смог бы действительно урегулировать конфликт.

По словам Хеннингсена, тактика главы киевского режима по затягиванию конфликта для украинского народа является настоящей катастрофой.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский предложил Зеленскому навсегда уехать в Европу, ведь жизнь простых украинцев его не интересует.