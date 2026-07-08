Вандалы испортили надписью Малую долину гейзеров на Камчатке

Неизвестные разрисовали Малую долину гейзеров — они оставили огромную надпись на английском языке на Дачных термальных источниках на Камчатке. Об этом 360.ru рассказала гид Елена Сафонова.

«Надпись выцарапана на глине то ли палкой, то ли чем-то другим. Проблема в том, что там достаточно сухо, и дожди ситуацию не исправят», — отметила она.

По ее словам, надпись сотрется только к следующему году, когда сойдет снег. Дачные источники считаются популярной у туристов локацией у подножия вулкана, добавила собеседница 360.ru.

«Надпись просто находится посередине термального поля, это выглядит некрасиво. Когда мы туристов ведем, чтобы показывать дикую природу Камчатки, там красуется эта надпись», — заметила она.

Экскурсовод добавила, что не знает, кто и зачем разрисовал природный объект. Член РОО «Союз гидов Камчатки» Татьяна Бутнор сообщила 360.ru, что в организации планировали придать ситуации огласку и обратиться к правоохранителям.

«В прошлом году на одной из площадок тоже была надпись. Это, конечно, все потом уйдет, но до конца сезона это будет „красоваться“», — подчеркнула она.

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