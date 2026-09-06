В Индонезии после извержения Анак-Кракатау выпал вулканический пепел

Извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привело к распространению вулканического пепла над несколькими регионами страны. Кадры катаклизма появились в социальных сетях.

Активность вулкана усилилась в ночь на 5 сентября. Анак-Кракатау выбрасывал раскаленный материал и пепел, а жители отдельных районов Бантена, Лампунга и Западной Явы сообщали о грохоте и подземных толчках.

Вулканический пепел распространился над Джакартой, Бантеном, Западной Явой и другими территориями.

Индонезийские службы ведут круглосуточное наблюдение за распространением пепла, уточнило издание Jakarta Globe. Его присутствие в атмосфере создает угрозу для воздушного движения, поэтому власти ввели временные ограничения в нескольких аэропортах. Жителям затронутых выпадением пепла районов рекомендовали использовать защитные маски.

Ранее в Гватемале молния ударила точно в вулкан кратера, появилось видео с места ЧП.