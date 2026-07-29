Вулкан Шивелуч накрыл пеплом населенные пункты Камчатки

Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч устремился на юго-запад. Пеплопад прошел в пяти населенных пунктах Камчатки. Об этом ТАСС сообщили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

Вулкан Шивелуч дважды за утро 29 июля по местному времени выбросил пепел на высоту до девяти километров над уровнем моря. Пепловый шлейф устремился к юго-западу.

Пеплопады прошли в Майском, Ключах, Козыревске, Эссо и Анавгае. Незначительные выбросы зафиксировали в Атласове и Лазо, а также вдоль долины реки Камчатки.

Ранее в Тихом океане у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр подземных толчков располагался в 116 километрах от села Никольского в Алеутском муниципальном округе.