Ученые отметили год с начала извержения вулкана Крашенинникова

В Кроноцком заповеднике отметили год с начала извержения вулкана Крашенинникова

С момента начала последнего извержения вулкана Крашенинникова в Кроноцком заповеднике на Камчатке прошел ровно год. Об этом сообщила пресс-служба заповедника в «Максе» .

«Рано утром 3 августа вулкан, который молчал около полутысячи лет, разбудил грохотом при выбросе столба пепла и газа на высоту 6 километров сотрудников заповедника, проводивших исследования в его кальдере», — напомнили в пресс-службе. Ученые и инспекторы сообщили о событии вулканологам и спешно удалились.

Согласно спутниковым данным, в 4:39 3 августа по камчатскому времени (19:39 2 августа по московскому) в районе вулкана появилось пепловое облако на высоте трех километров над уровнем моря и возникла термальная аномалия.

Крашенинников периодически изливает лаву, выбрасывает пар, газ и пепловые облака, опасные для авиации.

Ранее вулкан Шивелуч дважды за утро 29 июля выбросил пепел на высоту до девяти километров. В нескольких населенных пунктах прошел пеплопад.