Сегодня 18:46 Самый активный вулкан Европы проснулся. Тайны и мифы сицилийской Этны Вулканолог Демянчуг сравнил извержение Этны и Толбачика по красоте 0 0 0 Фото: Взвержения вулкана Этна, Сицилия, 1 декабря 2023 года. Valeria Abis / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Проснулся сицилийский вулкан Этна. За свою долгую историю он бывал и грозным оружием против врагов, и беспощадным разрушителем городов, внушал ужас и порождал мифы. Вулканолог Юрий Демянчуг рассказал 360.ru, насколько опасно нынешнее извержение.

Итальянский вулкан проснулся Проснулся самый высокий действующий вулкан Европы — Этна. Он расположен на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания, и входит в тройку действующих вулканов Италии. Два других — Флегрейские Поля и Везувий — считаются более опасными. Новое жерло Этны открылось в районе верхней части долины Валле-дель-Бове на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря. Из трещины по склонам непрерывно изливаются потоки ярко-оранжевых лавовых рек и гремят стромболианские взрывы — выбросы раскаленных горных пород. Хотя для авиации объявлен желтый уровень угрозы, извержение не угрожает жизни и домам окрестных жителей, заявили итальянские власти. Однако некоторые эксперты не исключают, что в случае изменения направления лавового потока или усиления выброса пепла ситуация может осложниться.

Фото: Потоки расплавленной лавы из вулкана Этна. Martin Rietze / www.globallookpress.com

Извержение Этны неопасно Этна — самый активный вулкан Европы. Его извержение происходит несколько раз в году. Но опасность он представляет лишь в случае направления лавовых потоков в сторону близлежащих поселений, рассказал 360.ru вулканолог, научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчуг. «Если итальянские власти говорят, что опасности для населения нет, значит, лавовые потоки идут в стороне от населенных пунктов. Это вулкан базальтовый, и извержение очень красивое. Очень жидкая лава в нем — примерно такая же, как у нас на вулкане Толбачик, но он извергается очень редко», — отметил Демянчуг.

Фото: Застывающая лава вулкана Толбачик, Камчатка, Michael Runkel / www.globallookpress.com

По словам ученого, извержение Этны едва ли сильно повлияет на экологию. Вулкан извергается в среднем раз в три месяца. Демянчуг добавил, что сейчас на юге Камчатки, примерно в 80 километрах от Петропавловска-Камчатского, тоже проснулся вулкан — Мутновский. Он состоит из четырех «сросшихся» конусов, которые сформировали несколько крупных кратеров. У них внутри кипят грязевые котлы, бьют горячие источники и свистят струи пара.

Интересно Мутновский достигает в высоту 2322 метров и уже устроил пепловый выброс на высоту более трех километров над уровнем моря. У подножия вулкана с весны 2003 года работает геотермальная электростанция. Она использует природное тепло Земли для выработки электричества. Работает как огромный чайник: из пробуренной скважины из-под земли идет горячий пар, направляется на турбину, а та крутит генератор.

Имя для вулкана Название «Этна» появилось очень давно, так что доподлинно установить происхождение этого имени не выйдет. Зато есть несколько версий. Возможно, оно происходит от древнегреческого «я горю», «пылаю» или «поджигаю». Греческие колонисты, прибывшие на Сицилию в VIII веке до нашей эры, назвали гору Айтна — «горящая гора». Второй вариант — название может быть связано со словом «атхана», означающим «горн» или «печь». Это подарок от финикийских мореплавателей: они часто использовали ориентиры на побережье и могли назвать вулкан в честь его огненного нутра.

Фото: Руины греческого театра с видом на вулкан Этна. Fabian von Poser / www.globallookpress.com

Разумеется, есть и сказочный след. В древнегреческой мифологии была нимфа Этна — дочь бога Урана и богини Геи. Когда боги Зевс и Хронос вели войну за власть над миром, именно она выступила в роли третейского судьи и помогла разрешить их спор о праве владения островом Сицилия. Сегодняшние сицилийцы редко зовут вулкан официальным именем. Обычно используют прозвище Мунджибедду, или Монджибелло — в зависимости от диалекта. Это слово-гибрид, составленное из итальянского «гора» и арабского — только не смейтесь — «гора». Все это нагромождение можно перевести как «гора гор». А иногда называют Этну просто «мама».

Фото: Вид на курящийся вулкан Этна. Cover Images / www.globallookpress.com

Особенности Этны Этна могла бы работать коучем и вести марафоны. Ведь этот вулкан буквально сделал себя сам — без мам, пап, кредитов и СМС-регистрации. Каждый раз при извержении из его недр выплескивалась горячая жидкая лава, летели камни и пепел. Все это оседало на склонах, потом происходил новый залп, и образовывался новый слой: гора становилась все выше и выше. Так и получилось отстроиться до высоты более трех тысяч метров. Для сравнения, другая итальянская знаменитость — вулкан Везувий (тот самый, что обеспечил последний день Помпеи, Геркуланума, Оплонтиса и вилл Стабий) — ростом всего 1281 метр. Кроме того, Этна занимает территорию площадью 1190 квадратных километров.

Фото: Картина Карла Брюллова «Последний день Помпеи», 1833 год / Публичное достояние

При этом Этна не просто вулкан, а стратовулкан — от латинского слова stratum — «слой». А их считают самыми опасными из-за мощных взрывов при извержении, которые происходили оттого, что густая лава часто забивала выход наружу, как пробка в бутылке, и внутри жерла скапливалось давление. Однако, несмотря на опасность, склоны вулкана густо населены. Благодаря обилию минералов и микроэлементов из остывшей лавы и вулканического пепла почва там очень плодородна. Местные жители выращивают фрукты, оливы и разводят виноградники.

Фото: Цитрусы Сицилии. Beate Schleep / www.globallookpress.com

Самые известные извержения Этны Вулкан остановил армию Первое свидетельство об извержении Этны относится к 1226 году до нашей эры. С того времени каких только эпитетов не удостоился этот вулкан: Огненная гора, Кузница Гефеста, Огнедышащий дракон. Одно из самых удачных извержений Этны произошло в 396 году до нашей эры. Карфагенский полководец Гамилькар вел свои войска на Сиракузы и Катанию. Его армия двигалась вдоль побережья, и ничто, казалось, не могло ее остановить. И тут (по версии древних греков и римлян) сама природа встала на защиту сицилийцев. Внезапно с невероятной силой проснулась Этна. Огненный поток лавы устремился к морю, и раскаленная река преградила путь захватчикам. Они были вынуждены отправиться в трудный и длительный обход. Правитель Сиракуз Дионисий I воспользовался этой заминкой и перешел в контратаку на суше и море, вынудив врага позорно бежать.

Фото: Правитель Сиракуз Дионисий I / Публичное достояние

Великое извержение 1669 года Более чем через полторы тысячи лет, в 1669 году, произошло одно из самых разрушительных извержений, его даже часто называют «великим». Все началось в марте с сильных землетрясений, а затем на склоне горы открылась огромная трещина длиной около 12 километров. Хлынувшая из разлома лава уничтожила на своем пути 15 деревень и поселков, неумолимо приближаясь к Катании. Тамошние жители не раз страдали от капризов вулкана: после извержения в 122 году их город был почти стерт с лица земли. А в 252-м катастрофу удалось остановить лишь благодаря покрывалу святой Агаты.

Интересно Агата родилась в богатой аристократической семье в Катании. Девушка была невероятно красива, но, будучи христианской, приняла обет безбрачия. Городской префект Квинтиан захотел заставить взять ее в жены и требовал отречься от веры в Христа. Уговоры и подкуп не сработали. Тогда 16-летнюю Агату бросили в публичный дом на потеху, потом зверски пытали и в феврале 251 года сожгли на костре. А ровно через год проснулась Этна. Катанийцы схватили покрывало мученицы и побежали с ним к потокам лавы. Сработало: огненные реки остановились прямо у городских стен. С тех пор святая Агата числится защитницей от пожаров, землетрясений и извержений вулканов.

Но вернемся в 1669 год. На этот раз жители Катании уже не пытались воспользоваться личными вещами святой. Нет, впервые в истории люди попытались сами отвести потоки лавы: рыли траншеи, чтобы изменить ее направление. Почти получилось, только вот огненные реки двинулась на запад и стали угрожать городу Патерно. Жители Патерно такого счастья себе не заказывали и пошли разбираться с катанийцами. Пока шла драка, лава вернулась к прежнему направлению. Она перехлестнула через 18-метровые крепостные стены и разрушила западную часть Катании. Около 27 тысяч человек остались без крова, погибло, по разным оценкам, от 15 до 100 тысяч. Это извержение оставило еще две отметины. Во-первых, изменило очертания берега. Во-вторых, внесло поправки в законодательство: в Италии официально запретили вмешиваться в естественный ход извержения и менять направление потоков лавы.

Гибель Маскали Следующее по силе разрушений извержение Этны произошло уже в XX веке. В ноябре 1928 года огненные потоки вновь устремилась к населенным пунктам. На этот раз жертвой стал маленький город Маскали, расположенный на восточном склоне вулкана. Лава один за другим поглощала его дома и почти уничтожила поселение чуть более чем за сутки. Благо удалось избежать человеческих жертв. Жителей заранее эвакуировали, причем с вещами. При помощи военных люди успели вынести из домов ценный скарб и мебель. Власти доказали, что при правильной организации и слаженных действиях можно без особых потерь пережить любое стихийное бедствие. А Маскали довольно быстро снова отстроили, и он стал своеобразным символом возрождения. В новом городе все устроили по тогдашней актуальной моде: прямые улицы, новые здания. Прежние жители вернулись в родные места.

Фото: Вид на Этну из города Маскали. hwo / www.globallookpress.com

Древние страхи и пророчества Этна с давних пор была в сознании людей не просто горой, а живым существом. Древние греки считали, что под ней томится гигант Тифон, и, когда он ворочался, земля содрогалась, а из жерла вырывалось пламя. Римляне видели кузницу бога Вулкана. Философ Эмпедокл, живший в V веке до нашей эры, был уверен, что человек может превратиться в бога. Чтобы доказать свою правоту, он забрался на вершину Этны и бросился в жерло вулкана. Кстати, по легенде, боги таки приняли грека к себе, но босым: его бронзовые сандалии они брезгливо выбросили к подножью горы. Где мифология, там и пророчества. Этна прекрасно подходила для такого дела, так что древние авторы легко предрекали «реки огня», что опустошат «прекрасные земли Сицилии». Сами извержения воспринимались как божественные знамения, их каждый толковал как хотел, причем часто постфактум.

Фото: Лавовые потоки Этны подбираются к городам. hutchison / www.globallookpress.com

Например, в 44 году до нашей эры, после убийства Юлия Цезаря, Этна проявила активность. Извержение тут же приняли как гнев богов и дурное предзнаменование для Рима. А когда в 122 году произошла упомянутая выше неприятность с Катанией, римские власти были вынуждены освободить горожан от налогов на 10 лет. Так, на всякий случай. Но это еще что! После смерти английской королевы Елизаветы I католики, памятуя монаршие гонения, распустили по Европе неприятный слушок. Дескать, правительница сговорилась с дьяволом, вот и правила долгие 44 года. Теперь же ее душа навечно заточена в недрах Этны, которая считалась одними из ворот в ад. Словом, Этна — это не просто гора, она живая легенда Сицилии. И по сей день, глядя на ее дымящуюся вершину, трудно не почувствовать трепет перед этой вечной и могучей силой природы.