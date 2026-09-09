В районе извержения Анак-Кракатау пропал катер с журналистами

Reuters: в Индонезии пропал катер с пятью журналистами и тремя членами экипажа

Скоростной катер с тремя членами экипажа и пятью журналистами пропал в Зондском проливе у индонезийской провинции Бантен. Группа направилась к вулкану Анак-Кракатау, сообщило агентство Reuters .

Связь с судном прервалась в понедельник, 7 сентября. Местная спасательная служба организовала поисковую операцию и направила в район катер с шестью специалистами. Власти выясняют обстоятельства исчезновения судна и местонахождение находившихся на его борту людей.

Анак-Кракатау начал извергаться 4 сентября. Вулкан выбрасывал лаву и пепел, высота выбросов достигала 15 тысяч метров.

Анак-Кракатау находится в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. Вулкан сформировался после катастрофического извержения Кракатау в 1883 году. В 2018 году из-за обрушения части его склона произошло цунами, которое привело к гибели более 400 человек.

Из-за распространения вулканического пепла в Индонезии временно закрывали несколько аэропортов, однако их работу восстановили после улучшения обстановки.