Лор-хирург Анастасия Соболевская из Санкт-Петербурга умерла на Бали из-за отравления алкоголем. Об этом изданию Kp.ru рассказали ее подруга Елена.

Соболевская известна как один из организаторов лесного фестиваля Solar Systo. На остров 30-летняя врач уехала несколько недель назад.

«Она выпила вино, которое сама купила в магазине. Через несколько часов ей стало плохо. В больнице Настя потеряла сознание, произошла остановка сердца, ее реанимировали. Потом у нее еще несколько раз остановилось сердце», — рассказала Елена.

Врач скончалась в клинике Ari Canti 24 ноября. Близкие люди считают, что в смерти Соболевской виноват низкий уровень медицины на Бали. У девушки осталась сестра-инвалид и пожилые родители.

Елена рассказала, что Соболевскую кремируют, а прах развеют над океаном.

Ранее турэксперт предупредила, что базовой страховки часто бывает недостаточно, она покрывает всего 30-40 тысяч долларов. Для экстренных случаев этой суммы может не хватить.