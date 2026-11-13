Трое детей попали в больницу после в ДТП в Бутове

Две легковушки столкнулись в Бутове на улице адмирала Лазарева, возле станции метро Бунинская Аллея. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Четверых участников ДТП отвезли в больницу, трое из пострадавших дети.

Ранее на трассе «Вятка» в Марий Эл 18-летний водитель «Лады Приора» выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Creta. В результате аварии погибли семь человек.

В среду в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югра автомобиль ВАЗ вылетел на встречку и столкнулся с КамАЗом. Водитель легковушки и его пассажирка 1961 года рождения скончались на месте, еще одна женщина 1975 года рождения, ехавшая вместе с ними, умерла от полученных травм по дороге в больницу.