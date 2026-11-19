Фото: «ВКонтакте»/управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

В Мурманской области микроавтобус съехал с дороги в кювет и опрокинулся, пострадали семь человек. Об этом сообщила пресс-служба управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона.

ДТП произошло в Кольском округе в 17:40 18 ноября. Микроавтобус Mitsubishi Delica на 13-м километре автодороги Кола — Серебрянские ГЭС съехал в кювет с последующим опрокидыванием и переворотом.

«В результате ДТП пострадали семь человек, один из которых госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

На место прибыли спасатели регионального управления ГОЧС и дежурный караул 20-й пожарной части Кольского филиала ГПС. Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Краснодарском крае осудили 24-летнего водителя, ставшего виновником ДТП, в котором погиб семимесячный ребенок.