Собаки ценой своей жизни спасли хозяев от медведя на Сахалине

Медведь со сломанной лапой вышел на участок к супружеской паре, которая колола во дворе дрова. На хищника набросились две собаки. Они погибли, защищая хозяев, сообщил astv.ru .

ЧП произошло на территории местного дайвинг-клуба. Агрессивный медведь направился в сторону мужчины, но к нему выбежали собаки. Женщина, находившаяся рядом, попыталась отойти назад, но упала и тем самым переключила внимание зверя на себя.

Медведь навис над сахалинкой, но собаки продолжили набрасываться на хищника. Мужчина успел схватить ружье и выстрелить в животное. Раненый хищник схватил собаку и ушел в лес.

Позже охотники выследили медведя и убили его. Обе собаки, защищавшие хозяев, в результате случившегося погибли.

Ранее на Камчатке медведь задрал охранника турбазы. Мужчина выехал с объекта, чтобы установить в лесу капканы на соболя. Когда на него набросился хищник, у него не было ружья — оно осталось на снегоходе.