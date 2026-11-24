В торговом центре Владивостока сотрудник, обслуживавший лифтовое оборудование, пострадал при выполнении работ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

«Прокуратура даст оценку соблюдению требований охраны труда и безопасности при эксплуатации лифтового оборудования», — заявили в ведомстве.

По неуточненной информации, ЧП произошло 23 ноября. Мужчина обслуживал оборудование лифта и получил травму во время работы. После проверки примут меры прокурорского реагирования. Ситуацию контролирует прокуратура Советского района Владивостока.

Ранее в Махачкале лифт с толпой мужчин рухнул в жилом доме. В результате ЧП пострадали четыре человека. У них переломы различной степени. Всего в кабине находились 10 пассажиров при максимальной вместимости в шесть персон. По факту случившегося возбудили уголовное дело.