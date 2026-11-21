В Ленинградской области водитель КамАЗа погиб при столкновении с фурой

Смертельная авария с участием двух грузовиков произошла утром 21 ноября в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

ЧП случилось в 10:20 на втором километре дороги к Федоровскому городскому поселению. КамАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой Scania с полуприцепом.

Водитель отечественного автомобиля получил смертельные травмы и скончался на месте. Управлявшего Scania 33-летнего мужчину доставили в больницу. Его состояние медики оценили как легкое.

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства ДТП.

Ранее после столкновения «Газели» со зданием пострадали девять человек, их состояние оценили как средней степени тяжести.

До этого в аварии с микроавтобусом в Мурманской области также травмы получили семь человек.