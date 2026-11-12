Медведь на Камчатке съел неосторожного сторожа турбазы
Сторож турбазы на Камчатке погиб от нападения медведя из-за халатности
Сторож турбазы Salmonica Travel на Камчатке погиб от нападения медведя из-за грубого пренебрежения правилами безопасности на охоте. Подробности РИА «Новости» рассказал сотрудник охотничьего хозяйства.
Сторож выехал с базы на снегоходе, чтобы установить в лесу капканы на соболя.
«В 20-ти метрах проходил медведь, который, услышав шум, сразу набросился на сторожа. Он был без собак, хотя имел возможность взять их, а заряженное ружье находилось на снегоходе», — сообщил собеседник агентства.
Госохотинспекторы отследили на вертолете медведя, и по содержимому его желудка определили, что именно он съел человека. Охотник считает, что трагедия произошла из-за грубого пренебрежения правилами безопасности на охоте. Следователи нашли записи сторожа, в которых он указывал, что видел медведя в непосредственной близости от базы.
Жители Петропавловска-Камчатского за неделю шесть раз сообщили о выходе медведей в город.