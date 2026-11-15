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    Водитель Mitsubishi сбил несовершеннолетнюю на улице Лермонтова в Пензе

    В Пензе несовершеннолетняя получила травмы при наезде автомобиля. Пострадавшую доставили в больницу, передает «Пенза-Пресс».

    По предварительным данным, авария произошла 12 ноября в 17:20 напротив дома № 7 на улице Лермонтова. За рулем Mitsubishi Lancer находился 42-летний мужчина.

    Девушка переходила проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода. Обстоятельства наезда сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

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