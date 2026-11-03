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    Мужчина убил 16-летнего парня в кинотеатре в Приморье

    Фото: РИА «Новости»

    Мужчина зарезал 16-летнего подростка в Большом Камне. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Приморскому краю.

    ЧП случилось в кинотеатре «Октябрь» 3 ноября. По предварительным данным, 42-летний мужчина ударил ножом школьника в грудь, парень умер.

    Правоохранители задержали местного жителя. Специалисты осмотрели места происшествия, назначили судебные экспертизы, в том числе и психолого-психиатрическую, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется МВД России по Приморскому краю.

    Недавно стало известно, что российского школьника убило током в отеле Шарм-эш-Шейха. Двое подростков качались в гамаке на газоне неподалеку от бассейна и упали. Один из них оказался рядом с деревом, под которым оборудована подсветка, и получил смертельный удар током.

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