Самолет «Ираэро» аварийно сел в Иркутске из-за неисправного двигателя

В Иркутске аварийную посадку совершил самолет «Ираэро», летевший рейсом Талакан — Иркутск. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, сегодня около 13:30 (08:30 по Москве) экипаж воздушного суда SRJ200 авиакомпании „Ираэро“ <...> совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска», — указали в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что причиной аварийной посадки стала неисправность правого двигателя. Борт сел благополучно, жертв и разрушений нет.

По факту случившегося начали проверку.

В Европе 3 ноября экстренные службы получили сообщения о бомбах, которые якобы заложили в семь пассажирских самолетов. Информация привела к аварийным посадкам и задержкам рейсов в нескольких странах.