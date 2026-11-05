Пожар произошел в жилом доме на западе Москвы

Огонь охватил квартиру на 14-м этаже жилого дома на Осеннем бульваре в Москве. Очевидцы поделились с 360.ru кадрами происшествия.

По словам жильцов, пламя затронуло балкон и часть комнаты. Соседи сначала пытались потушить пожар самостоятельно, но позже обратились в МЧС.

Примерно 20 жильцов эвакуировались из горящей многоэтажки самостоятельно.

«Там был сильный пожар. Горел балкон и балконная рама», — рассказал 360.ru очевидец.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве, специалисты ликвидировали возгорание личных вещей и мебели. Огонь охватил около 10 квадратных метров. Пострадавших нет.

Накануне в Митино также загорелся балкон жилого дома. Пламя и густой черный дым прохожие видели издалека.