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    Водитель Citroen погиб при столкновении с грузовиком в Ленобласти

    В Кингисеппском районе Ленинградской области лобовое столкновение микроавтобуса и большегруза унесло жизнь 69-летнего мужчины. Водитель грузовика попал в больницу, передает PITER.TV.

    Авария произошла на 75 километре трассы 41К-008 «Санкт-Петербург — Кейкино». По данным регионального МЧС, столкнулись грузовик Volvo с прицепом и микроавтобус Citroen.

    По предварительным данным, у Volvo под управлением 42-летнего мужчины разорвалось переднее левое колесо. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в Citroen.

    Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель микроавтобуса скончался на месте. Медики госпитализировали водителя Volvo в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП идет проверка.

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