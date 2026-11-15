Водитель Citroen погиб при столкновении с грузовиком в Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленинградской области лобовое столкновение микроавтобуса и большегруза унесло жизнь 69-летнего мужчины. Водитель грузовика попал в больницу, передает PITER.TV .

Авария произошла на 75 километре трассы 41К-008 «Санкт-Петербург — Кейкино». По данным регионального МЧС, столкнулись грузовик Volvo с прицепом и микроавтобус Citroen.

По предварительным данным, у Volvo под управлением 42-летнего мужчины разорвалось переднее левое колесо. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в Citroen.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель микроавтобуса скончался на месте. Медики госпитализировали водителя Volvo в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП идет проверка.