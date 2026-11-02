Массированной атаке подверглось мобильное приложение МЧС России. Об этом сообщило ведомство в мессенджере «Макс»

«Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковый информации населению», — отметили в сообщении.

В министерстве отметили, что ведут работы по устранению уязвимости мобильного приложения и восстановлению его нормального функционирования.

В сентябре хакеры взломали сайт ФБР. Ответственность на себя взяла группировка ShinyHunters. Хакеры заявили, что украли сведения о большинстве сотрудников бюро. Участники ShinyHunters выложили снимок экрана взломанного сайта в качестве подтверждения.