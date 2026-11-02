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    Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке

    Фото: 360.ru

    Массированной атаке подверглось мобильное приложение МЧС России. Об этом сообщило ведомство в мессенджере «Макс»

    «Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке, в результате чего злоумышленникам удалось осуществить рассылку фейковый информации населению», — отметили в сообщении.

    В министерстве отметили, что ведут работы по устранению уязвимости мобильного приложения и восстановлению его нормального функционирования.

    В сентябре хакеры взломали сайт ФБР. Ответственность на себя взяла группировка ShinyHunters. Хакеры заявили, что украли сведения о большинстве сотрудников бюро. Участники ShinyHunters выложили снимок экрана взломанного сайта в качестве подтверждения.

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