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    В Зеленограде два лося вышли на дорогу и погибли

    Фото: РИА «Новости»

    Лоси три раза вышли на проезжую часть в Зеленограде 5 ноября. Два таких случая привели к гибели животных, сообщили 360.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

    Один сохатый вышел на дорогу на втором Западном проезде. Его сбил автомобиль Sollers. Другой — спрыгнул с моста в районе Панфиловского проспекта. Там же еще один лось перебегал дорогу и врезался в стоявший Ford.

    В Госавтоинспекции попросили водителей снижать скорость в зонах, которые прилегают к лесным массивам и быть особенно внимательными в сумерках, а также в предрассветные часы. Именно в этом время активность диких животных возрастает.

    Если лось или другое животное увидели на дороге, не стоит совершать резких маневров или сигналить. Наоборот, нужно плавно снизить скорость и дать ему уйти. Если же столкновение все же произошло, его нужно оформить как ДТП.

    Недавно лось, который плавал в Зеленоградском пруду, попал на видео.

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