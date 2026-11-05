В Зеленограде два лося вышли на дорогу и погибли

Лоси три раза вышли на проезжую часть в Зеленограде 5 ноября. Два таких случая привели к гибели животных, сообщили 360.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

Один сохатый вышел на дорогу на втором Западном проезде. Его сбил автомобиль Sollers. Другой — спрыгнул с моста в районе Панфиловского проспекта. Там же еще один лось перебегал дорогу и врезался в стоявший Ford.

В Госавтоинспекции попросили водителей снижать скорость в зонах, которые прилегают к лесным массивам и быть особенно внимательными в сумерках, а также в предрассветные часы. Именно в этом время активность диких животных возрастает.

Если лось или другое животное увидели на дороге, не стоит совершать резких маневров или сигналить. Наоборот, нужно плавно снизить скорость и дать ему уйти. Если же столкновение все же произошло, его нужно оформить как ДТП.

Недавно лось, который плавал в Зеленоградском пруду, попал на видео.