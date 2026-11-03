В Москве мужчина с лишним весом застрял в ванной на четверо суток

В Бабушкинском районе Москвы пожилой мужчина застрял в ванной на четверо суток, пока его не вызволили спасатели. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

Сигнал в экстренные службы поступил в 18:35 по московскому времени. В квартире дома на Олонецком проезде человек застрял в ванной комнате.

«Мужчина, 71 год, четвертые сутки сидит в ванной. Вес 140 килограммов», — сообщил собеседник 360.ru.

На место происшествия прибыли спасатели. Мужчину достали из чаши ванной и перенесли на кровать. Медики скорой помощи его осмотрели. Пенсионер отказался от госпитализации.

Ранее в США мужчина застрял в дверях метро, но машинист его не заметил и продолжил путь. Американца нашли на рельсах без сознания, он не выжил.