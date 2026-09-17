Бельгийский депутат чуть не задохнулся в туалете правительственного здания

Депутат парламента бельгийского региона Фландрии Фредерик Эренс застрял в туалете правительственного здания в Брюсселе. Мужчина провел там 13 часов из-за сломанного замка, сообщил телеканал VRT .

Парламентарий не взял с собой телефон, поэтому даже не смог никого позвать на помощь.

«Большинство коллег ушли незадолго до этого, и я был один в здании», — отметил он.

Вентиляция работала только тогда, когда кто-то двигается в туалетной зоне, поэтому подача свежего воздуха быстро прекратилась. Чтобы не задохнуться, депутату пришлось проделать несколько отверстий в двери.

В туалетной ловушке Эренс просидел всю ночь — уборщица вызволила его только утром.

Парламентарий в течение нескольких часов страдал от нехватки кислорода, поэтому его направили на медицинский осмотр в больницу.

Ранее в Москве спасатели помогли подростку, застрявшему на качелях. Специалисты вручную разжали конструкцию и освободили школьника.