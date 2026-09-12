Из Большого Садового пруда в Москве спасли мужчину, устроившего заплыв

Спасатели МГПСС подняли из Большого Садового пруда в Москве тонущего мужчину

Купавшийся в Большом Садовом пруду на севере Москвы мужчина ушел под воду из-за судороги. Спасатели подняли его на поверхность и передали медикам, сообщила пресс-служба Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах.

На станцию «Академическая» 12 сентября поступила информация о тонущем человеке. Спасатели обнаружили его на глубине двух метров в 20 метрах от берега в районе Большой Академической улицы.

Мужчина 1994 года рождения устроил заплыв в Большом Садовом пруду, но не рассчитал силы. Вдобавок из-за холодной воды ноги свело судорогой.

Спасатели подняли его на поверхность и передали бригаде скорой помощи. Придя в себя, пловец отказался от госпитализации.

Ранее на востоке Москвы спасли подростка, застрявшего в качелях. Он не пострадал.