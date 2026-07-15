В Нижнем Новгороде мужчина застрял в трубе мусоропровода
В Нижнем Новгороде спасли мужчину, который застрял в узкой бетонной трубе мусоропровода. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
ЧП произошло вечером 14 июля. Местный житель не смог самостоятельно выбраться из мусоропровода, ему потребовалась помощь спасателей.
Чтобы достать мужчину, специалистам городского аварийно-спасательного отряда пришлось демонтировать конструкцию с соблюдением мер безопасности.
Нижегородца освободили и передали бригаде скорой медицинской помощи. Серьезных травм у него не обнаружили.
«На главный вопрос о том, как он оказался в столь странном месте, мужчина решил не отвечать», — добавили в мэрии.
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