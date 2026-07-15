В Нижнем Новгороде мужчина застрял в трубе мусоропровода

В Нижнем Новгороде спасли мужчину, который застрял в узкой бетонной трубе мусоропровода. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

ЧП произошло вечером 14 июля. Местный житель не смог самостоятельно выбраться из мусоропровода, ему потребовалась помощь спасателей.

Чтобы достать мужчину, специалистам городского аварийно-спасательного отряда пришлось демонтировать конструкцию с соблюдением мер безопасности.

Нижегородца освободили и передали бригаде скорой медицинской помощи. Серьезных травм у него не обнаружили.

«На главный вопрос о том, как он оказался в столь странном месте, мужчина решил не отвечать», — добавили в мэрии.

Ранее на Сахалине спасли блуждавшего девять дней по лесу пенсионера. Мужчина ушел на рыбалку и заблудился.