В подмосковном лесу спасли 91-летнего мужчину, застрявшего в болоте

В лесу в Московской области посреди болота нашли пожилого мужчину спустя 15 часов после его пропажи. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного МЧС.

По данным ведомства, 91-летний мужчина отправился на прогулку в лес примерно в 10 утра 21 сентября, но к наступлению темноты не вернулся домой. Родственники обратились к сотрудникам МЧС и добровольцам.

«К поискам подключились сотрудники МЧС России и специалисты Мособлпожспаса, а также волонтеры отряда „Лиза Алерт“», — заявили в МЧС.

Ближе к часу ночи поисковики обнаружили мужчину в болоте. Он не мог выбраться оттуда своими силами. Волонтеры и спасатели полезли за ним прямо в топь. Когда прибыла подмога, его удалось вытащить. Пострадавшего передали врачам с симптомами переохлаждения.

Ранее мужчина с пятилетним ребенком застряли в болоте в Ленинградской области.