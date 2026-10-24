В Кузбассе зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8

В Кемеровской области зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8. Об этом сообщили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным центра, землетрясение произошло утром 24 октября. Эпицентр находился в 39 километрах к северо-западу от Киселевска. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее в Тибетском-автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1. Погибли 16 человек и пострадали еще 65. По данным Центрального телевидения Китая, 11 человек получили серьезные травмы, а 54 — легкие. Кроме того, местные власти эвакуировали почти 12,5 тысячи человек.

Китайский лидер Си Цзиньпин поручил срочно выделить средства на поисково-спасательные работы и оказание помощи пострадавшим, чтобы максимально сократить число человеческих жертв.