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    В Кузбассе зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В Кемеровской области зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,8. Об этом сообщили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

    По данным центра, землетрясение произошло утром 24 октября. Эпицентр находился в 39 километрах к северо-западу от Киселевска. Очаг залегал на глубине 10 километров.

    Ранее в Тибетском-автономном районе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1. Погибли 16 человек и пострадали еще 65. По данным Центрального телевидения Китая, 11 человек получили серьезные травмы, а 54 — легкие. Кроме того, местные власти эвакуировали почти 12,5 тысячи человек.

    Китайский лидер Си Цзиньпин поручил срочно выделить средства на поисково-спасательные работы и оказание помощи пострадавшим, чтобы максимально сократить число человеческих жертв.

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