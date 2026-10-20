В Крыму зафиксировали 123 землетрясения с начала года

Заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь в эфире «Радио Крым» сообщила, что с начала года на полуострове зафиксировали 123 землетрясения, однако лишь десять из них оказались ощутимыми для местных жителей.

По ее словам, повышенный уровень сейсмичности наблюдается в регионе последние два года, и около сотни подземных толчков ежегодно являются нормой для Крыма. Однако текущий год отличается тем, что 27% событий имеют представительный класс.

Наибольшая активность зарегистрирована в акватории Черного моря у Севастополя, где произошло 68 толчков. Последние колебания были зафиксированы 17 октября в районе Ялты, но они оказались крайне слабыми.