360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Си Цзиньпин поручил спасти людей после землетрясения в Тибете

    Фото: РИА «Новости»

    Председатель КНР Си Цзиньпин дал важные указания в связи с землетрясением в Тибетском автономном районе, подчеркнув, что необходимо срочно выделить средства для проведения поисково-спасательных работ, оказания помощи и расселения пострадавших. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

    «Необходимо всеми силами проводить поисково-спасательные работы, приложить все усилия для оказания медицинской помощи пострадавшим, максимально сократить число человеческих жертв», — сказал китайский лидер.

    Глава КНР отметил, что район бедствия расположен на большой высоте, а погода холодная. Спасательные работы следует проводить для предотвращения вторичных катастроф. Необходимо также срочно отремонтировать поврежденную инфраструктуру и защитить жизни и имущество людей.

    Министерство по чрезвычайным ситуациям уже направило на место происшествия рабочую группу для руководства спасательными работами и ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того, Тибет организовал свои силы с теми же целями.

    Ранее в Китае сообщили о гибели 16 человек и еще 32 пострадавших в результате землетрясения в Сицзане.

    Читайте также

    Не менее 16 человек погибли при мощном землетрясении в Китае

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В Крыму зафиксировали 123 землетрясения с начала года

    На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9

    Землетрясение магнитудой 3,8 произошло на Ставрополье