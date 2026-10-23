Си Цзиньпин поручил спасти людей после землетрясения в Тибете

Председатель КНР Си Цзиньпин дал важные указания в связи с землетрясением в Тибетском автономном районе, подчеркнув, что необходимо срочно выделить средства для проведения поисково-спасательных работ, оказания помощи и расселения пострадавших. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

«Необходимо всеми силами проводить поисково-спасательные работы, приложить все усилия для оказания медицинской помощи пострадавшим, максимально сократить число человеческих жертв», — сказал китайский лидер.

Глава КНР отметил, что район бедствия расположен на большой высоте, а погода холодная. Спасательные работы следует проводить для предотвращения вторичных катастроф. Необходимо также срочно отремонтировать поврежденную инфраструктуру и защитить жизни и имущество людей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям уже направило на место происшествия рабочую группу для руководства спасательными работами и ликвидации последствий стихийных бедствий. Кроме того, Тибет организовал свои силы с теми же целями.

Ранее в Китае сообщили о гибели 16 человек и еще 32 пострадавших в результате землетрясения в Сицзане.