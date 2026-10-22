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    Не менее 16 человек погибли при мощном землетрясении в Китае

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В Тибетском автономном районе (ТАР) Китая зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1, погибли не менее 16 человек и еще 32 получили ранения. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

    «Шестнадцать погибли, 32 ранены после того, как землетрясение <…> обрушилось на китайский Сицзан», — уточнили в публикации.

    До этого Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр ( EMSC ) сообщал, что подземные толчки зафиксировали в 14:33 по местному времени (17:33 по московскому времени). Очаг залегал на глубине 35 километров.

    Ранее замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ имени Вернадского Марина Бондарь рассказала, что с начала года в Крыму зафиксировали 123 землетрясения. Наибольшая активность — в акватории Черного моря у Севастополя, где произошло 68 толчков.

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    Bruno Girin

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    Jan Woitas/dpa