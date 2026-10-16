На Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,9 баллов

Сейсмологи зафиксировали на юге Камчатского края землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Толчки произошли в точке с координатами 51.8090 северной широты, 157.4402 восточной долготы. Сейсмологическая активность возникла 15 октября в 15:35 (06:35 по московскому времени), эпицентр находился на суше, в 156 километрах юго-западнее Петропавловска-Камчатского. Очаг располагался на глубине 138 километров.

Небольшое землетрясение магнитудой 5,7 также зарегистрировали 11 октября в районе острова Парамушир.

Ранее подземные толчки напугали жителей и туристов в Панаме. В результате сейсмической активности получили повреждения сотни жилых домов, больниц и гостиниц. Специалисты подтвердили, что магнитуда землетрясения составила до 7,7. Из-за природного явления пострадали как минимум 27 человек.