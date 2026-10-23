Число пострадавших при землетрясении в Тибете возросло до 65

Число пострадавших в результате землетрясения в Тибетском-автономном районе КНР увеличилось до 65. Об этом 23 октября сообщило Центральное телевидение Китая.

«Пострадали <…> 65 человек, из них 11 человек получили серьезные травмы и 54 — легкие», — говорится в сообщении телеканала.

Почти 12,5 тысячи человек эвакуировали местные власти.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в уезде Бацин накануне, 22 октября. Погибли не менее 16 человек, обрушились сотни строений.

После случившегося председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для спасения людей и оказания медицинской помощи пострадавшим.