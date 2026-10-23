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    Число пострадавших при землетрясении в Тибете возросло до 65

    Число пострадавших в результате землетрясения в Тибетском-автономном районе КНР увеличилось до 65. Об этом 23 октября сообщило Центральное телевидение Китая.

    «Пострадали <…>  65 человек, из них 11 человек получили серьезные травмы и 54 — легкие», — говорится в сообщении телеканала.

    Почти 12,5 тысячи человек эвакуировали местные власти.

    Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в уезде Бацин накануне, 22 октября. Погибли не менее 16 человек, обрушились сотни строений.

    После случившегося председатель КНР Си Цзиньпин поручил приложить все усилия для спасения людей и оказания медицинской помощи пострадавшим.