Зоопсихолог Капустина посоветовала выбирать корм для кошек с минимальным количеством злаков

При покупке корма для кошек важно обращать внимание на высокое содержание мяса, минимальное количество злаков и реакцию питомца. Об этом сайту NEWS.ru сообщила зоопсихолог Светлана Капустина.

По словам эксперта, признаками подходящего рациона служат хороший аппетит, нормальный вес кошки и отсутствие проблем со стулом. Чтобы уменьшить вероятность вреда от нежелательных компонентов, специалист рекомендовала избегать кормов с обилием искусственных добавок и отдавать предпочтение продукции премиум-класса или холистикам, отметил KP.RU.

Капустина также отметила, что питание должно подбираться с учетом возраста и здоровья животного. В частности, котятам требуется больше белка и кальция, тогда как пожилым питомцам необходима менее калорийная пища.