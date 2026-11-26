Маленькая девочка получила сильный удар током от гирлянды в Домодедове. Об этом сообщил источник телеграм-канала «112» .

Ребенку всего четыре месяца. Девочку привлекли яркие лампочки, она взялась рукой за провод и сразу же получила электрический разряд.

Ее родители вызвали скорую помощь. Медики осмотрели младенца и решили его госпитализировать. Уже в больнице ребенку диагностировали ожог первой степени.

Это поверхностное повреждение кожи, такой ожог относится к самым легким формам поражения ткани. Однако у детей первого года жизни эпидермис очень тонок, даже короткое соприкосновение с неисправным проводом способно вызвать тяжелую травму.

Состояние пострадавшего младенца врачи оценивают как средней тяжести. Девочку оставили в больнице.

В конце ноября в Кузбассе мальчик залез на подстанцию и погиб от удара током.