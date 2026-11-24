Неосторожное обращение с оружием привело к трагедии, ребенок случайно застрелил отца. Об этом сообщил источник «Известий» .

ЧП произошло 25 октября, но известно об этом стало спустя почти месяц. Происшествие случилось во дворе дома в Степном переулке. Семья отдыхала во дворе, мать стреляла из лука, а отец взял воздушное ружье. Мальчик заинтересовался оружием, и отец доверил ему пневматику.

«Мужчина дал сыну оружие и смотрел, как он его снаряжает. Мальчик случайно выстрелил в отца, пуля пробила грудную клетку и легкое», — пояснил собеседник издания.

Следствие возбудило уголовное дело о неосторожном обращении с оружием. Винтовку и пули изъяли.

В Тюменской области охотник вместо косули застрелил своего родственника. Пожилой мужчина от полученных ранений скончался на месте.