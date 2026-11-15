Пьяный дебошир в Волгограде угрожал захватить самолет и сел под арест на 6 суток

СК возбудил уголовное дело об угрозе захвата самолета в аэропорту Волгограда

Нетрезвый пассажир угрожал захватить самолет на летном поле аэропорта Волгограда, на него возбудили уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На борту рейса Волгоград-Москва 42-летний житель Подмосковья громогласно заявлял, что захватит воздушное судно. Прибывшие полицейские задержали дебошира.

«Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства, от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался», — отметила Волк.

Лайнер обследовали с собаками, опасных предметов не нашли. Суд назначил хулигану административный арест на шесть суток.

Западное МСУТ СК России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Дебоширу грозит крупный штраф, ограничение свободы и принудительные работы.

Ранее житель Краснодарского края напал с бензопилой на приехавших на вызов полицейских. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие.