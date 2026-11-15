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    Пьяный дебошир в Волгограде угрожал захватить самолет и сел под арест на 6 суток

    СК возбудил уголовное дело об угрозе захвата самолета в аэропорту Волгограда

    Фото: РИА «Новости»

    Нетрезвый пассажир угрожал захватить самолет на летном поле аэропорта Волгограда, на него возбудили уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    На борту рейса Волгоград-Москва 42-летний житель Подмосковья громогласно заявлял, что захватит воздушное судно. Прибывшие полицейские задержали дебошира.

    «Он был доставлен в отдел полиции для разбирательства, от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался», — отметила Волк.

    Лайнер обследовали с собаками, опасных предметов не нашли. Суд назначил хулигану административный арест на шесть суток.

    Западное МСУТ СК России возбудило уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Дебоширу грозит крупный штраф, ограничение свободы и принудительные работы.

    Ранее житель Краснодарского края напал с бензопилой на приехавших на вызов полицейских. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие.

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    изображение сгенерировано ИИ/360.ru