Тело ребенка извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле

Спасатели извлекли тело девочки из-под обломков дома в Нижнем Тагиле

Фото: РИА «Новости»

В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под обломков дома тело ребенка. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале ведомства.

«Предварительно, это девочка», — уточнили спасатели.

Пятиэтажный жилой дом в Нижнем Тагиле частично обрушился утром в четверг, 1 августа, из-за взрыва газа, который разрушил 15 квартир. В результате происшествия пострадали 20 человек, включая девятерых детей. Четыре человека погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности. Очевидцы сообщили, что незадолго до трагедии в доме чувствовался сильный запах газа.

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