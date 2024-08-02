Тело ребенка извлекли из-под обломков дома в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле спасатели МЧС России извлекли из-под обломков дома тело ребенка. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале ведомства .

Пятиэтажный жилой дом в Нижнем Тагиле частично обрушился утром в четверг, 1 августа, из-за взрыва газа, который разрушил 15 квартир. В результате происшествия пострадали 20 человек, включая девятерых детей. Четыре человека погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности. Очевидцы сообщили, что незадолго до трагедии в доме чувствовался сильный запах газа.