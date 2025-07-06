Маск объяснил, почему поругался с Трампом

Миллиардер Илон Маск поменял свое отношение к президенту Дональду Трампу после того, как дефицит бюджета США подняли до 2,5 триллиона долларов. Об этом бизнесмен написал в соцсети X.

Один из пользователей задал Маску вопрос, что изменило его мнение об американском лидере. По словам предпринимателя, политика Трампа ведет к увеличению дефицита бюджета страны с двух триллионов долларов при прошлой американской администрации до 2,5 триллиона долларов.

«Это приведет страну к банкротству», — сказал он.

Илон Маск был в дружеских отношениях с Трампом во время его президентской кампании. Однако после ухода миллиардера с госслужбы ситуация поменялась.

Поводом для вражды также стал новый законопроект, предусматривающий налоговые льготы для американцев. Глава SpaceX раскритиковал документ и предупредил о возможном банкротстве США.