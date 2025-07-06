В США подняли истребители из-за самолета над клубом Трампа

Североамериканское командование ПВО (NORAD) задействовало истребитель для перехвата самолета над городом Бедминстер, где находится гольф-клуб президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили на сайте портала DVIDS.

«Полет судна зафиксировали примерно в 14:39 по восточному времени (02:42 по московскому времени 6 июля)», — отметили в сообщении.

Это произошло в небе над городом Бедминстер в Нью-Джерси. Самолет несколько раз нарушил временное ограничение полетов, установленное над городом, прежде чем его успели перехватить.

Один из истребителей NORAD провел маневр «лоб в лоб», чтобы привлечь внимание пилота гражданского самолета. После этого военные вывели воздушное судно из зоны ограничения полетов.

Ранее истребители ВВС США сбили над Ютой неопознанный аэростат. На перехват воздушного объекта направляли военные самолеты NORAD.