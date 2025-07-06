«Говорила матом и бросала детей одних». Жена Виторгана рассказала о скандале с няней

Супруга Эммануила Виторгана ответила на обвинения женщины, которая устроилась к ним работать няней. В беседе с Ura.ru жена актера Ирина заявила о клевете со стороны бывшей сотрудницы.

«Это оказалась не няня, а блогерша! Они таким образом решила хайпануть на имени нашей семьи и поднять себе охваты», — сказала она.

По словам Ирины, нанятая сотрудница вела себя с детьми недопустимо, в итоге дочери вместо воспитания получили «жизненный урок». Супруга Виторгана отметила, что няня разговаривала с девочками матом. Также был случай, когда она бросила детей и ушла на свидание.

Сейчас в семье работает другая няня, а неприятную ситуацию супруги Виторган стараются не вспоминать.

По данным Kp.ru, девушка устроилась в звездную семью няней в Юрмале. Однако она очень быстро уволилась, обвинив работодателей в жадности и заносчивости. Также она рассказала, что дочери Виторгана часто устраивали истерики и унижали ее.

В марте ряд СМИ сообщили об ухудшении состояния здоровья Эммануила Виторгана. Его жена назвала эту информацию враньем.