Вокалист британской рок-группы Black Sabbath Оззи Осборн дал прощальный концерт на футбольном стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Об этом сообщила газета The Independent .

На фестивале выступили участники оригинального состава рок-группы Black Sabbath — гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд. К ним присоединились другие метал-группы, среди которых были Metallica, Guns N’ Roses и Alice in Chains, Mastodon, Rival Sons и Tool.

Ведущим мероприятия был актер Джейсон Момоа. Легендарный гитарист Том Морелло выступил в качестве музыкального руководителя, отметив, что мероприятие оказалось «величайшим метал-шоу в истории».

В начале выступления 76-летний Осборн исполнил пять наиболее популярных композиций из своего сольного репертуара. Это композиции I Don’t Know, Mr Crowley, Suicide Solution, Crazy Train и Mama, I’m Coming Home. После группа сыграла свои классические хиты — War Pigs, N.I.B., Iron Man и Paranoid.

«Так здорово быть на этой гребаной сцене, вы даже не представляете», — сказал Осборн фанатам.

Осборн выступал с черного крылатого трона. После завершения концерта ему подарили торт, а над стадионом в небе вспыхнул фейерверк.

Ранее писатель Платон Беседин написал, что не любит штампы вроде «уходит эпоха», но в случае с прощальным концертом Black Sabbath дела обстоят именно так.