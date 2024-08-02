Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле достали четвертого погибшего

Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех

Спасатели вытащили четвертого погибшего из-под завалов обрушившегося в Нижнем Тагиле дома. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«Из-под завалов извлекли еще одного погибшего», — указали в сообщении.

Таким образом, в результате обрушения пятиэтажки погибли четыре человека. В настоящее время поисковые работы продолжаются. До этого стало известно о спасении еще одной женщины и ребенка из-под завалов.

В четверг, 1 августа, в Нижнем Тагиле, предположительно, из-за взрыва обрушились два подъезда пятиэтажного дома. В результате ЧП травмы получили 12 человек, среди них — шесть детей. Жильцов пострадавшей пятиэтажки эвакуировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Очевидцы ранее рассказали 360.ru, что незадолго до трагедии в доме чувствовался сильный запах газа.