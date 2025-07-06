Назван средний размер пенсии неработающих пенсионеров в России

Неработающие пенсионеры в России получают в среднем по 24 тысячи рублей в месяц. Размер выплат назвало РИА «Новости» .

По данным Социального фонда, в январе средний размер выплат неработающим пенсионерам составлял 23 758 рублей. К апрелю эта сумма выросла до 24 019 рублей.

Ближайшее повышении пенсий запланировано в августе, когда Соцфонд пересчитает работающим пенсионерам пенсионные коэффициенты с учетом накопленного стажа и страховых выплат. С 2026 года в России изменится формула индексации страховых выплат. В феврале их повысят по-старинке, на размер инфляции, в апреле — исходя из роста доходов фонда.

Ранее увеличилась фиксированная выплата людям, достигшим 80-летнего возраста или получившим I группу инвалидности. RT сообщил, что они получат 17,81 тысяч рублей вместо 8,91 тысячи.