При создании буферной зоны на границе России и Украины войскам удалось оттеснить противника на полтора-два километра. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об этом ТАСС .

Долгое время линия боевого соприкосновения находилась в статическом состоянии, постоянно сдвигалась. Теперь, по информации Марочко, российским войскам удалось продвинуться в западном направлении, занять населенный пункт Меловое в Харьковской области и создать новый участок зоны безопасности в приграничье Белгородской области.

«Сразу хочу отметить, что где-то на полтора-два километра уже отодвинуты украинские боевики на данном участке от административной границы Российской Федерации», — сказал он.

Массированную атаку ожидают на Украине в ближайшие дни. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что обстрелы военной инфраструктуры Одесской и Сумской областей позволят нарушить снабжение ВСУ. «Кинжалы» уже ударили по Староконстантинову, где находится аэродром.