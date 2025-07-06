ВС России отбросили ВСУ от Белгородской области
Военный эксперт Марочко: ВС России оттеснили ВСУ на 2 км от Белгородской области
При создании буферной зоны на границе России и Украины войскам удалось оттеснить противника на полтора-два километра. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об этом ТАСС.
Долгое время линия боевого соприкосновения находилась в статическом состоянии, постоянно сдвигалась. Теперь, по информации Марочко, российским войскам удалось продвинуться в западном направлении, занять населенный пункт Меловое в Харьковской области и создать новый участок зоны безопасности в приграничье Белгородской области.
«Сразу хочу отметить, что где-то на полтора-два километра уже отодвинуты украинские боевики на данном участке от административной границы Российской Федерации», — сказал он.
Массированную атаку ожидают на Украине в ближайшие дни. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что обстрелы военной инфраструктуры Одесской и Сумской областей позволят нарушить снабжение ВСУ. «Кинжалы» уже ударили по Староконстантинову, где находится аэродром.