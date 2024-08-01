СК завел дело после обрушения двух подъездов дома в Нижнем Тагиле

Фото: РИА «Новости»

Следователи завели уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности после обрушения двух подъездов многоквартирного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

На место происшествия прибыли опытные криминалисты для изъятия вещественных доказательств, беседы со свидетелями и назначения экспертиз.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Нижний Тагил специалистов центрального главка для оказания помощи в расследовании уголовного дела.

Обрушение в многоэтажном жилом доме Нижнего Тагила произошло в четверг, 1 августа. По предварительным данным, причиной стала детонация газово-воздушной смеси. Взрыв разрушил 15 квартир.

В результате обрушения пострадали четыре взрослых и пятеро детей. В ходе разбора завалов спасатели достали выжившего ребенка. Работы по поиску пострадавших продолжаются.

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