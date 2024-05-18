Стало известно о связях Фомина с руководством предприятий Минобороны | 360°

Происшествия 18 мая 2024, 16:31 Стало известно о связях Фомина с руководством предприятий Минобороны Суд раскрыл данные о связи Фомина с руководством предприятий Минобороны РИА «Новости»

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Арестованный по делу замминистра обороны России Тимура Иванова соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин имеет связи с руководством предприятий Минобороны России. Информацию опубликовали в постановлении Басманного суда Москвы.

«Фомин обладает значительными финансовыми ресурсами, является доверенным лицом заместителя министра обороны Российской Федерации Тимура Иванова и имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны», — указано в документе.

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Фомину вменяют дачу взятки в размере около одного миллиарда рублей заместителю министра обороны Тимуру Иванову.

Замминистра обороны стал фигурантом дела о получении взятки в особо крупном размере. По предварительной версии, Иванов покровительствовал подрядчикам ведомства. Взамен ему делали бесплатный ремонт.

Суд рассматривал дело чиновника 24 апреля. Иванова арестовали на два месяца, до конца июня он останется в СИЗО. Защита замминистра попросила перевести его под домашний арест. Решение о его аресте также собираются обжаловать.

Ранее стало известно, что Иванов в 2022 году переоформил свой мотоцикл MV Agusta на отца, а две его иномарки перешли в собственность бывшей супруге в феврале 2023 года.