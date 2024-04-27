Экс-подчиненного замминистра обороны Иванова арестовали за растрату | 360°

Важное 27 апреля 2024, 20:39 Экс-подчиненного замминистра обороны Иванова арестовали за растрату Суд арестовал экс-подчиненного замминистра обороны Иванова по делу о растрате Freepik

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Басманный суд принял решение об аресте по уголовному делу о растрате экс-подчиненного замминистра обороны Тимура Иванова Антона Филатова. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

«Филатов А. В. (часть 4 статьи 160 УК РФ) — растрата в особо крупном размере. Рассмотрение завершили», — указали в картотеке.

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По данным СК, заместитель министра обороны Тимур Иванов вступил в сговор с фирмами-подрядчиками ведомства, которые бесплатно выполняли строительные работы на принадлежащих ему объектах. Взамен они получали госконтракты.

Суд рассматривал дело чиновника 24 апреля. Иванова арестовали два месяца.

Также под следствие подпали еще еще два человека. Это предприниматель Сергей Бородин и совладелец компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.